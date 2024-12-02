Ключ скрывался в нашем мозге: ученые обнаружили новый способ лечения болезни Альцгеймера

Наш мозг, скрывает в себе множество тайн, но к сожалению подвержен серьезным разрушительным болезням. Однако недавно, раскрыв одну из них, ученые нашли возможный способ его эффективной защиты.

Новое исследование, проведенное учеными Вашингтонского университета в Сент-Луисе, позволило создать подробный атлас белков, связанных с болезнью Альцгеймера, что может произвести революцию в их подходе к лечению и пониманию этого сложного нейродегенеративного заболевания. Один из основных ключей к возможной победе над болезнью оказался в нашей спинномозговой жидкости, пишет ScienceAlert.

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Сфокусировавшись на спинномозговой жидкости (СМЖ), омывающей головной и спинной мозг, исследовательская группа выявила сеть белков, отражающих клеточную активность в мозге, что позволило им установить более прямую связь с патологией Альцгеймера по сравнению с традиционными методами, опирающимися на плазму крови или посмертную ткань мозга.

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Исследования болезни Альцгеймера сталкиваются с серьезными препятствиями, поскольку ткани мозга обычно исследуются только после смерти, что ограничивает понимание ее поздних стадий. СМЖ, которая происходит из плазмы крови, но имеет особый белковый состав, представляет собой уникальную среду для мониторинга специфических для мозга процессов. Доктор Карлос Кручага, эксперт по геномике из Вашингтонского университета, и его команда проанализировали генетические данные и данные СМЖ 3 506 участников, как с болезнью Альцгеймера, так и без нее, чтобы проследить связь белков с генетическими путями, причастными к развитию заболевания.

В результате анализа было выявлено 6 361 белок в СМЖ, а затем 38 белков, тесно связанных с развитием болезни Альцгеймера. 15 из этих белков были связаны с существующими лекарствами, которые могут снизить риск развития болезни Альцгеймера, что проливает свет на их потенциальные механизмы. Ученые определили белки, которые изменяют риск, что позволило им точно определить молекулярные пути и возможные мишени для лекарств.

Инновационный подход исследования, опубликованного в журнале Nature Genetics, повышает точность диагностики за счет интеграции протеомных данных, что превосходит существующие генетические модели. Их исследование также предлагает уникальную модель для изучения других неврологических расстройств, таких как болезнь Паркинсона и шизофрения, демонстрируя универсальную основу для нейродегенеративных исследований.

Это исследование является примером перехода к использованию биомаркеров для прогнозирования и профилактики сложных неврологических заболеваний. Учитывая участие 15 белков, уже связанных с одобренными лекарствами, будущие стратегии лечения могут быть изменены за счет более раннего воздействия именно на них, что потенциально может замедлить или остановить прогрессирование заболевания, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.