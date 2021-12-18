Омікрон вже в Україні. Перший випадок виявили у людини, що прилетіла з ОАЕ, — МОЗ

Новий штам було виявлено вночі 18 грудня. Зараз пацієнт проходить лікування, епідеміологи обстежують осіб, що контактували з ним.

Вночі у суботу, 18 грудня, в Україні підтвердився перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"В Україні виявили штам "Омікрон". Вночі в Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам… (B.1.1.529-like)", — йдеться у заяві голови МОЗ.

За словами Ляшка, особа, яка заражена цим штамом коронавірусу, повернулася в Україну з Об'єднаних Арабських Еміратів. На даний момент пацієнт проходить лікування.

У зв'язку з виявленням першого в Україні випадку штаму Омікрон епідеміологи проводять розслідування та додатково обстежують осіб, які могли контактувати із зараженим.

Голова МОЗ закликав громадян за можливості уникати поїздок до країн, де Омікрон домінує над іншими штамами коронавірусу.

"Вакцинуйтеся, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтесь встановлених протиепідемічних норм і правил", — заявив Ляшко.

[ + – ] Ляшко повідомив про перший штам Омікрону в Україні

Як вже писав Фокус, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше заявили про дуже високий ризик поширення штаму Омікрон. Серйозну загрозу, за даними дослідників, він може становити для груп ризику — люди похилого віку, хворі на хронічні захворювання, особливо в таких країнах як Україна, де рівень вакцинації населення недостатньо високий.

У ВООЗ на даний момент немає даних про те, що симптоми зараження Омікроном якимось чином відрізняються від симптомів, типових для інших штамів коронавірусу. Проте медики висловлюють побоювання, що він може "обманювати" імунітет людини та заражати тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Докладніше про новий штам коронавірусу читайте у нашому спеціальному матеріалі.

Нагадаємо, перший випадок Омікрона підтвердився у сусідній Польщі лише два дні тому – 16 грудня.