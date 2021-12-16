Омікрон дістався до Польщі: в країні підтвердили перший випадок

Новий штам коронавірусу виявили в 30-річної громадянки Лесото, яка прибула до Катовіце для участі у цифровому саміті ООН.

Перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон офіційно підтвердили у Польщі, повідомляє RMF24.

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"Підтверджуємо виявлення вірусу у версії Омікрон санепідемстанцією у місті Катовіце. Мутація була виявлена ​​у зразку, взятому у 30-річної громадянки Лесото", — йдеться в заяві МОЗ Польщі в Twitter.

Зазначається, що жінка з Лесото прибула до Катовіце для участі у цифровому саміті ООН. Епідеміологічне опитування показує, що хвора під час саміту контактувала переважно з громадянами своєї країни. Пацієнтка перебуває в ізоляції, її стан настільки добрий, що вона не потребує госпіталізації.

Вона розповіла, що, не маючи симптомів, зробила тест перед виїздом з Польщі.

Чому штам Омікрон небезпечний?

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань вважає, що новий штам коронавірусу Омікрон може стати домінантним у ЄС протягом перших двох місяців наступного року, і рекомендує продовжити обмеження контактів.

Експерти кажуть, що навіть якщо тяжкість перебігу хвороби буде така ж, як у Дельта-штаму чи нижча, підвищена передача та експоненційне зростання випадків захворювання "швидко переважать будь-які переваги потенційно зменшеного ступеня тяжкості".

Омікрон стрімко поширюється у світі, в тому числі й в Європі. Так, 15 грудня перші випадки інфікування штамом Омікрон підтвердила Литва, ставши 26-ю з країн ЄС, де відомо про випадки зараження.

За інформацією Європейського центру попередження і контролю захворювань, за добу з 13 на 14 грудня по всьому ЄС і країнах Європейської економічної зони виявили ще 441 новий випадок захворювання на Омікрон-штам.

Найбільше випадків виявили у Норвегії (1176), Данії (268), Франції (130), Німеччині (101), Бельгії (73), Швеції (51), в решті — менш як 50.

Раніше Фокус повідомляв, що Pfizer і Coronavac майже не захищають від штаму Омікрон. Учені з департаменту мікробіології Університету Гонконгу довели неефективність популярних вакцин проти нового штаму коронавірусу.