Омикрон добрался до Польши: в стране подтвердили первый случай

Новый штамм коронавируса обнаружили у 30-летней гражданки Лесото, прибывшей в Катовице для участия в цифровом саммите ООН.

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса Омикрон официально подтвердили в Польше, сообщает RMF24.

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"Подтверждаем обнаружение вируса в версии Омикрон санэпидемстанцией в городе Катовице. Мутация была обнаружена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото", — говорится в заявлении Минздрава страны в Twitter.

Отмечается, что женщина из Лесото прибыла в Катовице для участия в цифровом саммите ООН. Эпидемиологический опрос показывает, что больная во время саммита контактировала преимущественно с гражданами своей страны. Пациентка находится в изоляции, ее состояние настолько хорошее, что она не нуждается в госпитализации.

Она рассказала, что, не имея симптомов, провела тест перед выездом из Польши.

Почему штамм Омикрон опасен?

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что новый штамм коронавируса Омикрон может стать доминантным в ЕС в первые два месяца следующего года, и рекомендует продолжить ограничение контактов.

Эксперты говорят, что даже если тяжесть течения болезни будет такая же, как у Дельта-штамма или ниже, повышенная передача и экспоненциальный рост случаев заболевания "быстро преобладают какие-либо преимущества потенциально уменьшенной степени тяжести".

Омикрон быстро распространяется в мире, в том числе и в Европе. Так, 15 декабря первые случаи инфицирования штаммом Омикрон подтвердила Литва, став 26 из стран ЕС, где известно о случаях заражения.

По информации Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, за сутки с 13 на 14 декабря по всему ЕС и странам Европейской экономической зоны обнаружили еще 441 новый случай заболевания Омикрон-штаммом.

Больше всего случаев было выявлено в Норвегии (1176), Дании (268), Франции (130), Германии (101), Бельгии (73), Швеции (51), в остальных — менее 50.

Ранее Фокус сообщал, что Pfizer и Coronavac почти не защищают от штамма Омикрон. Ученые из департамента микробиологии Университета Гонконга доказали неэффективность популярных вакцин против нового штамма коронавируса.