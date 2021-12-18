Омикрон уже в Украине. Первый случай выявили у прилетевшего из ОАЭ, — Минздрав

Новый штамм был обнаружен ночью 18 декабря. Сейчас пациент проходит лечение, эпидемиологи обследуют контактировавших с ним лиц.

Ночью в субботу, 18 декабря, в Украине подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"В Украине обнаружили штамм "Омикрон". Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм… (B.1.1.529-like)", — говорится в заявлении главы Минздрава.

По словам Ляшко, человек, который заражен этим штаммом коронавируса, вернулся в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов. На данный момент пациент проходит лечение.

В связи с выявлением первого в Украине случая штамма Омикрон эпидемиологи проводят расследование и дополнительно обследуют лиц, которые могли контактировать с зараженным.

Глава Минздрава призвал граждан по возможности избегать поездок в страны, где Омикрон доминирует над другими штаммами коронавируса.

"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила", — заявил Ляшко.

[ + – ] Ляшко сообщил о первом штамме Омикрона в Украине

Как уже писал Фокус, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об очень высоком риске распространения штамма Омикрон. Серьезную угрозу, по данным исследователей, он может представлять для групп риска — пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями, особенно в таких странах как Украина, где уровень вакцинации населения недостаточно высок.

У ВОЗ на данный момент нет данных о том, что симптомы заражения Омикроном каким-то образом отличаются от симптомов, типичных для других штаммов коронавируса. Однако медики выражают опасения, что он может "обманывать" иммунитет человека и заражать тех, кто уже переболел COVID-19.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте в нашем специальном материале.

Напомним, первый случай Омикрона подтвердился в соседней Польше всего два дня назад — 16 декабря.