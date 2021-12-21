В Україні одужав перший пацієнт зі штамом "Омікрон",— Кузін (відео)

Перебіг хвороби, за словами головного санітарного лікаря країни, пройшов без симптомів, оскільки пацієнт був повністю вакцинований.

Перший український пацієнт, у якого зафіксували зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон", одужав. Його ПЛР-тест показав негативний результат. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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[ + – ] Випадок виявлення штаму "Омікрон" в Україні (дивитися з 1:05)

За його словами, інфікований пацієнт був щеплений двома дозами від коронавірусу ще навесні цього року, тому хвороба протікала практично без симптомів.

"Саме тому я закликаю вакцинуватися, оскільки це єдина можливість уникнути тяжкого перебігу хвороби та смерті", — зазначив Кузін.

Головлікар також наголосив, що Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу — всі зразки, які свідчать про нетипову перебіг хвороби, особливо у людей, які приїхали з-за кордону, підлягають детальному вивченню.

"Це важливо, оскільки "Омікрон" стане домінуючим штамом протягом наступних двох місяців", — заявив Кузін.

Нагадаємо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, штам "Омікрон" було діагностовано в українця, який повернувся з ОАЕ, де він контактував з інфікованими. Новий варіант коронавірусу було виявлено методом повногеномного секвенування.

Також Фокус опублікував дані дослідників ZOE COVID Study з Лондона, у яких йдеться про симптоми перебігу хвороби через інфікування штамом "Омікрон". Серед повідомлених нетипових симптомів було названо втрату апетиту.