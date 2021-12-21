В Україні одужав перший пацієнт зі штамом "Омікрон",— Кузін (відео)
Перебіг хвороби, за словами головного санітарного лікаря країни, пройшов без симптомів, оскільки пацієнт був повністю вакцинований.
Перший український пацієнт, у якого зафіксували зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон", одужав. Його ПЛР-тест показав негативний результат. Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, інфікований пацієнт був щеплений двома дозами від коронавірусу ще навесні цього року, тому хвороба протікала практично без симптомів.
"Саме тому я закликаю вакцинуватися, оскільки це єдина можливість уникнути тяжкого перебігу хвороби та смерті", — зазначив Кузін.
Головлікар також наголосив, що Україна має можливість самостійно виявляти штами коронавірусу — всі зразки, які свідчать про нетипову перебіг хвороби, особливо у людей, які приїхали з-за кордону, підлягають детальному вивченню.
"Це важливо, оскільки "Омікрон" стане домінуючим штамом протягом наступних двох місяців", — заявив Кузін.
Нагадаємо, що за даними Міністерства охорони здоров'я, штам "Омікрон" було діагностовано в українця, який повернувся з ОАЕ, де він контактував з інфікованими. Новий варіант коронавірусу було виявлено методом повногеномного секвенування.
Також Фокус опублікував дані дослідників ZOE COVID Study з Лондона, у яких йдеться про симптоми перебігу хвороби через інфікування штамом "Омікрон". Серед повідомлених нетипових симптомів було названо втрату апетиту.