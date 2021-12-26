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Пандемия COVID-19 заканчивается: смертность от коронавируса во всем мире снизилась до минимума

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Фото: Swissinfo | Коронавирус стал менее смертоносным на фоне распространения штамма Омикрон

Четвертая волна, поднятая Омикроном, наименее смертоносна. И хотя статистика заболеваемости все еще высока, коронавирус слабеет и пандемия идет на спад, считают ученые.

При том, что показатели выявления случаев коронавируса в мире по-прежнему высоки, смертность от COVID-19 на данный момент держится на самом низком уровне за все время пандемии — а это значит, что коронавирус во всех его разновидностях становится все менее опасен. Об этом свидетельствуют данные сайта статистики Worldometer.

В связи с быстрым распространением штамма коронавируса Омикрон, в мире наблюдается уже четвертая волна пандемии COVID-19. По состоянию на 23 декабря на планете зафиксировали 982 822 случая инфекции — это самый высокий показатель с начала пандемии.

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Число новых случаев коронавируса в мире

В то же время число летальных случаев в этот же — на уровне весны 2020 года, когда пандемия только начиналась — 7 115.

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Число смертей от коронавируса

Весной 2021 года были также зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости, однако уровень смертности своего максимума достичь не смог.

Профессор респираторных наук в Лестерском университете (Великобритания) Джулиан Танг в комментарии изданию The Guardian выразил мнение, что появление и распространение штамма Омикрон является первым шагом в процессе адаптации вируса в обществе.

"Омикрон вызывает более легкие симптомы. В некотором смысле вирусу выгодно, если он воздействует на людей таким образом, чтобы они не слишком сильно болели, потому что тогда они могут передвигаться, смешиваться с обществом, а это позволяет вирусу еще больше распространяться", — поясняет ученый.

Исполнительный директор службы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь отмечает, что любой штамм коронавируса представляет опасность, пусть и в разной степени, и оказывает давление на систему здравоохранения. По мнению исследователя, рассчитывать на скорое окончание пандемии коронавируса пока рано.

"Мы должны надеяться на лучший результат, но в данном конкретном случае надежда — это не стратегия. Мы должны быть очень осторожны при окончательном определении степени серьезности штаммов", — говорит представитель ВОЗ.

Ранее Фокус разбирался, как штамм Омикрон, который постепенно становится доминирующим во многих странах мира, может изменить ход пандемии.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины пока не сообщало о летальных случаях после заражения штаммом Омикрон. Один из известных подтвержденных случаев этой разновидности инфекции завершился выздоровлением.