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Пандемія COVID-19 закінчується: смертність від коронавірусу у всьому світі знизилася до мінімуму

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Фото: Swissinfo | Коронавірус став менш смертоносним на тлі поширення штаму Омікрон

Четверта хвиля, піднята Омікроном, найменш смертоносна. І хоча статистика захворюваності все ще висока, коронавірус слабшає і пандемія йде на спад, вважають вчені.

При тому, що показники виявлення випадків коронавірусу у світі, як і раніше, високі, смертність від COVID-19 на даний момент тримається на найнижчому рівні за весь час пандемії, а це означає, що коронавірус у всіх його різновидах стає все менш небезпечним. Про це свідчать дані сайту статистики Worldometer.

У зв'язку зі швидким поширенням штаму коронавірусу Омікрон у світі спостерігається вже четверта хвиля пандемії COVID-19. Станом на 23 грудня на планеті зафіксували 982 822 випадків інфекції — це найвищий показник з початку пандемії.

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Число нових випадків коронавірусу у світі

У той же час кількість летальних випадків цього ж — на рівні весни 2020 року, коли пандемія лише починалася — 7115.

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Число смертей від коронавірусу

Навесні 2021 року було також зафіксовано найвищі показники захворюваності, проте рівень смертності свого максимуму досягти не зміг.

Професор респіраторних наук у Лестерському університеті (Великобританія) Джуліан Танг у коментарі виданню The Guardian висловив думку, що поява та поширення штаму Омікрон є першим кроком у процесі адаптації вірусу до суспільства.

"Омікрон викликає легші симптоми. У певному сенсі вірусу вигідно, якщо він впливає на людей таким чином, щоб вони не надто сильно хворіли, тому що тоді вони можуть пересуватися, змішуватися із суспільством, а це дозволяє вірусу ще більше поширюватися", — пояснює вчений.

Виконавчий директор служби Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан у свою чергу зазначає, що будь-який штам коронавірусу становить небезпеку, нехай і по-різному, і чинить тиск на систему охорони здоров'я. На думку дослідника, розраховувати на швидке закінчення пандемії коронавірусу поки що рано.

"Ми маємо сподіватися на найкращий результат, але в даному конкретному випадку надія — це не стратегія. Ми маємо бути дуже обережними при остаточному визначенні ступеня серйозності штамів", — каже представник ВООЗ.

Раніше Фокус розбирався, як штам Омікрон, який поступово стає домінуючим у багатьох країнах світу, може змінити перебіг пандемії.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України поки що не повідомляло про летальні випадки після зараження штамом Омікрон. Один з відомих підтверджених випадків цього різновиду інфекції завершився одужанням.