"Омикрон" распространяется быстрее "Дельты" и заражает вакцинированных, — ВОЗ

Представители организации заявили, что в такой ситуации оправдана бустерная вакцинация, которую уже практикуют в некоторых странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила о том, что новый штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, чем другие варианты и может заражать вакцинированных людей и тех, кто переболел и выздоровел от COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"В настоящее время есть убедительные доказательства того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант "Дельта", а вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19 люди могут быть инфицированы или повторно инфицированы", — заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Также представители ВОЗ заявили, что новый штамм успешно уклоняется от вырабатываемых организмом антител и других иммунных реакций, поэтому в такой ситуации могут быть оправданы программы по бустерной вакцинации, которые существуют в некоторых странах.

Однако при этом было отмечено, что распространение "Омикрона" не сделают вакцинацию абсолютно неэффективной. Эксперт ВОЗ Абди Махамуд считает, что существует второй рубеж иммунной защиты в организме — Т-клетки, которые могут предотвратить тяжелое заболевание коронавирусной инфекцией.

"Хотя мы наблюдаем снижение уровня нейтрализующих антител, почти все данные показывают, что Т-клетки остаются неповрежденными, а это то, что нам действительно нужно", — отметил Махамуд.

В то же время представители ВОЗ утверждают, что 2022 станет годом окончания пандемии коронавируса, которая унесла жизни 5,6 миллионов человек по всему миру. Для того, чтобы выработать комплексные меры борьбы с пандемией, по словам Гебреисуса, Китай должен предоставить всю информацию относительно происхождения SARS-CoV-2.

Напомним, что согласно исследованию департамента микробиологии Университета Гонконга вакцины Pfizer и Coronavac оказались крайне неэффективны против нового штамма "Омикрон". Ученые пришли к выводу, что вакцинация этими препаратами не поможет в борьбе с новым вариантом коронавируса.