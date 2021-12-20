"Омікрон" поширюється швидше за "Дельту" і заражає вакцинованих, — ВООЗ

Представники організації заявили, що в такій ситуації виправдано бустерну вакцинацію, яку вже практикують у деяких країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно заявила про те, що новий штам коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, ніж інші варіанти і може заражати вакцинованих людей та тих, хто перехворів та одужав від COVID-19. Про це повідомляє агентство Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Наразі є переконливі докази того, що "Омікрон" поширюється значно швидше, ніж варіант "Дельта", а вакциновані або одужалі від COVID-19 люди можуть бути інфіковані чи повторно інфіковані", — заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус.

Також представники ВООЗ заявили, що новий штам успішно ухиляється від антитіл та інших імунних реакцій, що виробляються організмом, тому в такій ситуації можуть бути виправдані програми з бустерної вакцинації, які існують у деяких країнах.

Проте при цьому було зазначено, що поширення "Омікрону" не зробить вакцинацію абсолютно неефективною. Експерт ВООЗ Абді Махамуд вважає, що існує другий рубіж імунного захисту в організмі — Т-клітини, які можуть запобігти тяжкому захворюванню на коронавірусну інфекцію.

"Хоча ми спостерігаємо зниження рівня антитіл, що нейтралізують, майже всі дані показують, що Т-клітини залишаються неушкодженими, а це те, що нам дійсно потрібно", — зазначив Махамуд.

У той же час представники ВООЗ стверджують, що 2022 рік стане роком закінчення пандемії коронавірусу, яка забрала життя 5,6 мільйонів людей по всьому світу. Для того, щоб виробити комплексні заходи боротьби з пандемією, за словами Гебреїсуса, Китай має надати всю інформацію щодо походження SARS-CoV-2.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням департаменту мікробіології Університету Гонконгу вакцини Pfizer і Coronavac виявилися вкрай неефективними проти нового штаму "Омікрон". Учені дійшли висновку, що вакцинація цими препаратами не допоможе в боротьбі з новим варіантом коронавірусу.