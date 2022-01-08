Гібрид "Дельти" та "Омікрона": на Кіпрі виявили новий штам коронавірусу "Дельтакрон"

Чергову мутацію вчені виявили у зразках 25 громадян, 11 з яких раніше було госпіталізовано із симптомами ковіда.

Група вчених виявила на Кіпрі новий штам коронавірусу "Дельтакрон". Про це повідомив професор кафедри біологічних наук Кіпрського університету Леонтій Кострікіс.

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За його словами, штам "Дельтакрон" було лабораторно виявлено у 25 громадян.

Новий варіант, як стверджує професор, має спільні ознаки з "Дельтою" і одночасно є мутації, які характери виключно для "Омікрона".

Леонтій Кострикіс заявив, що про мутацію "Дельтакрон" раніше вже повідомляли вчені, проте новий штам коронавірусу ще жодного разу не виявляли в жодній країні.

Черговий варіант коронавірусу, зокрема, лабораторно було виявлено у 11 громадян, які зверталися за допомогою до медиків із симптомами COVID-19 та були госпіталізовані. Ще у 14 – хвороба протікала безсимптомно у легкій формі.

Професор Кіпрського університету припустив, що штам "Дельтакрон" може бути витіснений мутацією "Омікрон". Підсумовуючи, Леонтій Кострікіс додав, що гібрид двох варіантів коронавірусу, ймовірно, не спричинить занепокоєння.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу "Омікрон" встановив черговий рекорд у США. За одну добу на території Сполучених Штатів медики офіційно зафіксували понад мільйон нових випадків зараження. Щодня від коронавірусу в США помирають понад 1000 осіб — цей показник утричі менший, ніж у 2020 році.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус припускав, що пандемія коронавірусу закінчиться в 2022 році. За словами керівника організації, перемогу людства над COVID-19 відтягують вузький націоналізм і накопичення вакцин багатими країнами, через що частина жителів Землі не має доступу до щеплень від коронавірусу.

Також варто зазначити, що перші випадки зараження штамом "Омікрон" у Києві було зафіксовано наприкінці грудня.