Мільйон випадків за добу: Омікрон оновив рекорд за кількістю хворих у США

Попри величезну кількість хворих, яка може бути навіть більшою за офіційну статистику, у США вмирає трохи більше 1000 людей на день. Це втричі менше, ніж рік тому.

У США 3 січня виявили рекордну за весь час пандемії кількість випадків захворювання на коронавірус — понад мільйон людей за добу. Це показник на фоні поширення штаму Омікрон, про що свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, пише Bloomberg.

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Попередній рекорд — 590 тис. хворих, був зафіксований в останній день грудня. Перед цим максимальним добовим показником вважалася цифра вдвічі менша.

Видання зазначає, що дані можуть бути і більшими, оскільки багато американців роблять тести на коронавірус вдома і не повідомляють результатів владі.

[ + – ] Статистика добової захворюваності у США без останнього рекордного дня

[ + – ] Графік добової смертності від коронавірусу в США

Світовий рекорд з коронавірусу за добу за межами США був зафіксований навесні цього року в Індії, коли в країні вирував штам Дельта. 7 травня в Індії зафіксували 414 тис. хворих на COVID-19.

Нещодавній сплеск вірусу в Штатах призвів до скасування авіарейсів, закриття шкіл та офісів, переповнених лікарень та ускладнення постачань.

Нагадаємо, раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі назвав штам коронавірусу Омікрон не таким небезпечним, як Дельта.

У той же час, смертність від COVID-19 у світі наразі тримається на найнижчому рівні за весь час пандемії, про що свідчать дані сайту статистики Worldometer.