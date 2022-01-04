Миллион случаев за сутки: Омикрон обновил рекорд по количеству заболевших в США

Несмотря на огромное число заболевших, которое может быть даже больше официальной статистики, в США умирает чуть больше 1000 людей в день. Это в 3 раза меньше, чем год назад.

В США 3 января обнаружили рекордное за все время пандемии число случаев заболевания коронавирусом — более миллиона человек за сутки. Это показатель на фоне распространения штамма Омикрон, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, пишет Bloomberg.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Предыдущий рекорд — 590 тыс. заболевших, был зафиксирован в последний день декабря. Перед этим максимальным суточным показателем считалась цифра вдвое меньше.

Издание отмечает, что данные могут быть и больше, поскольку много американцев делают тесты на коронавирус дома и не сообщают результатов властям.

[ + – ] Статистика суточной заболеваемости в США без последнего рекордного дня

[ + – ] График суточной смертности от коронавируса в США

Мировой рекорд по коронавирусу за сутки за пределами США был отмечен весной этого года в Индии, когда в стране бушевал штамм Дельта. 7 мая в Индии зафиксировали 414 тыс. больных COVID-19.

Недавний всплеск вируса в Штатах привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполненным больницам и осложнению поставок.

Напомним, ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал штамм коронавируса Омикрон не таким опасным, как Дельта.

В то же время смертность от COVID-19 в мире на данный момент держится на самом низком уровне за все время пандемии, о чем свидетельствуют данные сайта статистики Worldometer.