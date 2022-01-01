Оптимістичний настрій. Глава ВООЗ вважає, що пандемія закінчиться у 2022 році.

Вузький націоналізм та накопичення вакцин, за словами керівника організації Тедроса Гебреїсуса, відтягують перемогу людства над COVID-19 та провокують появу нових штамів.

ВООЗ прогнозує закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році за умови, якщо всі країни світу боротимуться із поширенням інфекції. Про це йдеться у новорічному зверненні керівника організації Тедроса Адханом Гебреїсуса.

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Глава ВООЗ закликав світових лідерів відмовитися від "вузького націоналізму" та накопичення вакцин, які, на його думку, заважають боротьбі з пандемією.

На сьогоднішній день у світі зафіксовано понад 287 млн випадків зараження коронавірусом та 5,5 млн смертей від ускладнень, спричинених COVID-19.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин деякими країнами підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи варіанта Омікрон, і чим довше зберігається нерівність, тим вищий ризик еволюції вірусу, яку ми не можемо запобігти або передбачити", — повідомив Гебрейєсус у своєму зверненні.

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я спрогнозував закінчення пандемії коронавірусу в 2022 році за умови, якщо світу вдасться "покінчити з нерівністю".

ВООЗ також оприлюднила головну мету на поточний рік — вакцинація 70% населення Землі до липня 2022 року для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Станом на 1 січня у світі лише 49% громадян пройшли повний курс імунізації від COVID-19 (зроблено понад 9 млрд щеплень).

[ + – ] 49% жителів Землі повністю вакциновані від коронавірусу

Нагадаємо, перед Новим роком в Антарктиді зафіксували масштабний спалах коронавірусу. COVID-19 діагностували у бельгійських полярників, які раніше були вакциновані від інфекції. Вірусологи не відкидають, що вчені могли заразитися новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Також ООН закликала громадян готуватися до нових пандемій. Генсек організації Антоніу Гутерріш запевняв, що коронавірус не буде останньою проблемою, з якою довелося зіткнутися світовій системі охорони здоров'я, та висловив сподівання, що людство зробить висновки після COVID-19.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, як українська медицина боролася із COVID-19 у 2021 році.