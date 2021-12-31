В Антарктиді виявили спалах коронавірусу серед вакцинованих бельгійських полярників

COVID-19 пробрався на полярну станцію, незважаючи на чотири етапи ПЛР-тестування. Вірусологи припускають, що може йтися про штам Омікрон.

На бельгійській дослідницькій станції "Принцеса Єлизавета" в Антарктиді дві третини персоналу заражені коронавірусом. При цьому раніше полярники були повністю вакциновані. Причиною цього спалаху інфекції в одному із найізольованіших куточків світу міг стати штам Омікрон. Про це повідомило видання Soir mag із посиланням на Бельгійський полярний секретаріат.

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Приблизно 16 із 25 співробітників станції отримали позитивний тест на коронавірус. За даними видання, хвороба у них минає без серйозних симптомів. Всі бельгійські дослідники, що знаходяться на станції, були вакциновані, при цьому один з них навіть прийняв дозу бустеру препарату.

Примітно, що до прибуття в Антарктиду полярники зробили три ПЛР-тести на коронавірус — за дві години до від'їзду до Південної Африки, через п'ять днів після прибуття до Кейптауну, де їм також довелося пройти самоізоляцію протягом 10 днів, і ще один при від'їзді з цього міста. Також дослідники мали пройти тест через п'ять днів після прибуття на Південний полюс.

Перший випадок коронавірусу серед співробітників станції "Принцеса Єлизавета" було виявлено 14 грудня, через тиждень після їхнього прибуття в Антарктиду. І хоча цю людину відразу ж помістили на самоізоляцію, надалі інфекція підтвердилася у ще двох його колег. Згодом усіх трьох евакуювали, проте коронавірус продовжував поширюватися.

На даний момент полярна станція ізольована щонайменше до 12 січня для недопущення поширення вірусу. Одну з двох запланованих місій, яку мали провести бельгійські полярники, скасовано.

Як стверджує вірусолог, з яким консультувався Полярний секретаріат Бельгії, є велика ймовірність того, що спалах інфекції спровокований штамом Омікрон, на який припадає 99% усіх випадків коронавірусу в Південній Африці.

З початку пандемії COVID-19 і до 10 грудня 2020 Антарктида у зв'язку зі своєю віддаленістю від інших континентів залишалася єдиним регіоном, де не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала, що новий штам коронавірусу Омікрон поширюється швидше за інші варіанти, і може заражати вакцинованих людей і тих, хто перехворів і одужав від COVID-19.

Також Фокус писав, що перший заражений Омікроном українець був повністю вакцинований.