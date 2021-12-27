В ООН закликали людство готуватися до нових пандемій

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав людей засвоїти отриманий урок, щоб зустріти нові виклики у повній готовності.

Пандемія коронавірусу, що охопила весь світ, не буде останньою для планети, і їй на зміну прийдуть нові. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на своїй сторінці у Twitter з нагоди Міжнародного дня протиепідемічної готовності.

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"COVID-19 не буде останньою пандемією, з якою зіткнеться людство. Реагуючи на цю кризу в галузі охорони здоров'я, нам потрібно готуватися до наступної. У цей Міжнародний день готовності до епідемій давайте приділимо цьому питанню ту увагу та інвестиції, на які воно заслуговує", – йдеться у публікації.

[ + – ] Антоніу Гутерреш закликав приділити проблемі пандемії більше уваги та інвестицій

У більш ранньому твіті Гуттеріш підкреслив, що він зробив щеплення, і що забезпечення рівного доступу до вакцин та лікування для всіх і скрізь – єдиний спосіб подолати цю кризу.

"Нам потрібна справжня вакцинаційна солідарність – зараз", – наголосив він.

[ + – ] Генеральний секретар ООН вакцинований від коронавірусу

Міжнародний день протиепідемічної готовності було засновано ООН минулого року і відзначається тепер 27 грудня з метою привернути увагу до проблеми запобігання епідеміям та консолідації зусиль у протистоянні їм.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус заявив, що коли пандемія закінчиться, людство залишиться з більш серйозними її наслідками, серед яких бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого. За його словами, COVID-19 вдарив по медичній системі, посилив нерівність, збільшився рівень фізичного та емоційного стресу. У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав домогтися "фундаментальної зміни" у сприйнятті цінності здоров'я.

Тимчасом у світі фіксується зниження смертності від коронавірусу. Зараз вона тримається на найнижчому рівні, за даними сайту статистики Worldometer.

Що ж до четвертої хвилі пандемії, викликаної штамом Омікрон, вона найменш смертоносна.