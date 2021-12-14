ВООЗ назвала серйозні проблеми, які чекають на світ після пандемії коронавірусу

Пандемія коронавірусу продемонструвала, що якщо здоров'я наражається на ризик, то на ризик наражається все, зазначає глава ВООЗ.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що коли пандемія коронавірусу закінчиться, світ зіштовхнеться із серйозними її наслідками.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус на 10-ій Глобальній конференції зі зміцнення здоров'я.

"Коли пандемія закінчиться, ми залишимося із серйознішими проблемами, ніж до її початку: бідність, голод, нерівність, неінфекційні захворювання, зміна клімату та багато іншого", — сказав він.

Пандемія коронавірусу продемонструвала, що, якщо здоров'я наражається на ризик, то на ризик наражається все, зазначає глава ВООЗ.

Так, крім жахливого впливу власне COVID-19, пандемія призвела до збоїв у роботі медичної системи, що завадило зусиллям із боротьби з багатьма іншими захворюваннями та станами, від малярії до здоров'я матері, від рідкісних захворювань до діабету, неінфекційних захворювань і психічних захворювань.

Нерівність посилилася, мільйони людей були кинуті в злидні, багато місяців втрачені в освіті та збільшився рівень фізичного й емоційного стресу.

У зв'язку з цим глава ВООЗ закликав домогтися "фундаментальної зміни" у сприйнятті цінності здоров'я.

"Пандемія привела нас до роздоріжжя доріг. Позаду нас лежить звичайний шлях ведення бізнесу, який привів нас до кризи. Перед нами новий шлях: шлях, що веде до більш здорових і стійких суспільств", — зазначив Гебреїсус.

Раніше ВООЗ заявила, що люди, які раніше перехворіли на коронавірусну інфекцію, мають підвищений ризик заразитися новим штамом COVID-19 "Омікрон", ніж іншими варіантами вірусу.