ВОЗ назвала серьезные проблемы, ожидающие мир после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все, отмечает глава ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что когда пандемия коронавируса закончится, мир столкнется с серьезными ее последствиями.

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Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое", — сказал он.

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что, если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все, отмечает глава ВОЗ.

Так, кроме ужасного влияния самого COVID-19, пандемия привела к сбоям в работе медицинской системы, что помешало усилиям по борьбе со многими другими заболеваниями и состояниями, от малярии к здоровью матери, от редких заболеваний к диабету, неинфекционным заболеваниям и психическим заболеваниям.

Неравенство усилилось, миллионы людей были брошены в бедность, много месяцев утрачены в образовании и увеличился уровень физического и эмоционального стресса.

В связи с этим глава ВОЗ призвал добиться "фундаментального изменения" в восприятии ценности здоровья.

"Пандемия привела нас к развилке дорог. Позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", — отметил Гебрейесус.

Ранее ВОЗ заявила, что люди, ранее переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют повышенный риск заразиться новым штаммом COVID-19 "Омикроном", чем другими вариантами вируса.