В ООН призвали человечество готовиться к новым пандемиям

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал людей усвоить полученный урок, чтобы встретить новые вызовы в полной готовности.

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не будет последней для планеты, и ей на смену придут новые. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в Twitter по случаю Международного дня противоэпидемической готовности.

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"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Реагируя на этот кризис в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующей. В этот Международный день готовности к эпидемиям давайте уделим этому вопросу то внимание и инвестиции, которых он заслуживает", – говорится в публикации.

[ + – ] Антониу Гутерреш призвал уделить проблеме пандемии больше внимания и инвестиций

В более раннем твите Гуттериш подчеркнул, что он сделал прививку, и что обеспечение равного доступа к вакцинам и лечению для всех и везде – единственный способ преодолеть этот кризис.

"Нам нужна настоящая вакцинационная солидарность – сейчас", – подчеркнул он.

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Международный день противоэпидемической готовности был учрежден ООН в прошлом году и отмечается теперь 27 декабря с целью привлечь внимание к проблеме предотвращения эпидемий и консолидации усилий в противостоянии им.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что когда пандемия закончится, человечество останется с куда более серьезными ее последствиями, среди которых бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, изменение климата и многое другое. По его словам, COVID-19 ударил по медицинской системе, усилил неравенство, увеличился уровень физического и эмоционального стресса. В связи с этим глава ВОЗ призвал добиться "фундаментального изменения" в восприятии ценности здоровья.

Тем временем в мире фиксируется снижение смертности от коронавируса. На данный момент она держится на самом низком уровне, по данным сайта статистики Worldometer.

Что касается четвертой волны пандемии, вызванной штаммом Омикрон, то она наименее смертоносна.