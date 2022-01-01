Оптимистичный настрой. Глава ВОЗ считает, что пандемия закончится в 2022 году

Узкий национализм и накопление вакцин, по словам руководителя организации Тедроса Гебрейесуса, оттягивают победу человечества над COVID-19 и провоцируют появление новых штаммов.

ВОЗ прогнозирует окончание пандемии коронавируса в 2022 году при условии, если все страны мира будут бороться с распространением инфекции. Об этом говорится в новогоднем обращении руководителя организации Тедроса Адханом Гебрейесуса.

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Глава ВОЗ призвал мировых лидеров отказаться от "узкого национализма" и накопления вакцин, которые, по его мнению, мешают борьбе с пандемией.

На сегодняшний день в мире зафиксировано более 287 млн случаев заражения коронавирусом и 5,5 млн смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

"Узкий национализм и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления варианта Омикрон, и чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск эволюции вируса, которую мы не можем предотвратить или предсказать", — сообщил Гебрейесус в своем обращении.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в 2022 году при условии, если миру удастся "покончить с неравенством".

ВОЗ также обнародовала главную цель на текущий год — вакцинация 70% населения Земли к июлю 2022 года для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на 1 января, в мире только 49% граждан прошли полный курс иммунизации от COVID-19 (сделано свыше 9 млрд прививок).

[ + – ] 49% жителей Земли полностью вакцинированы от коронавируса

Напомним, перед Новым годом в Антарктиде зафиксировали масштабную вспышку коронавируса. COVID-19 диагностировали у бельгийских полярников, которые ранее были вакцинированы от инфекции. Вирусологи не исключают, что ученые могли заразиться новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Также ООН призывала граждан готовиться к новым пандемиям. Генсек организации Антониу Гутерриш уверял, что коронавирус не будет последней проблемой, с которой пришлось столкнуться мировой системе здравоохранения, и выразил надежду, что человечество сделает выводы после COVID-19.

Также Фокус в своем материале разбирался, как украинская медицина боролась с COVID-19 в 2021 году.