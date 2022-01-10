В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
Сокращение срока действия сертификатов в Украине должны узаконить уже на этой неделе.
Украина вслед за странами ЕС сократит срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире программы на 1+1.
Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, который свидетельствует о получении двух доз вакцины. Согласно новым правилам, принятым еще в декабре, в 27 странах ЕС действие этого документа будет активно 270 дней — девять месяцев, а не год. Нововведение в странах ЕС заработает с 1 февраля.
Карчевич заявила, что в парламенте подготовят аналогичное решение, чтобы COVID-сертификаты украинцев также действовали только 270 дней вместо 365, как предполагалось ранее. По прогнозам, вопрос сокращения срока действия сертификатов решат уже на этой неделе.
Как сообщалось, Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов, что позволит гражданам путешествовать в большинство стран мира без ПЦР-тестов и самоизоляции.
Напомним, ранее в Минздраве пояснили, почему полиция имеет право требовать COVID-сертификат. Оказывается, сведения о вакцинации не являются медицинской тайной.