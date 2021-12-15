Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов: откроются более 80 стран

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных Covid-документов для пересечения границы.

Украина готовится присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов. Это позволит украинцам беспрепятственно путешествовать в большинство стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга 15 декабря относительно ситуации с распространением Covid-19 в Украине.

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"В скором времени с украинским Covid-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети Covid-сертификатов, способной охватить все страны мира. Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных Covid-документов для пересечения границы. Для вакцинированных украинцев это означает одно – свободные и удобные путешествия в большее число стран мира, без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, когда такое позволяет эпидемическая ситуация", – отметила она.

По словам Карчевич, сейчас для граждан Украины открыты 52 страны мира, которые признают украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". В их числе Германия, Австрия, Испания, Франция, Португалия. Недавно также власти Сингапура решили принимать украинцев с COVID-сертификатом, следом откроется и Таиланд.

Ранее в Минздраве объяснили, как получить дополнительную вакцину против коронавируса. Такую возможность получили украинцы с иммунодефицитом.

Получить третью дозу вакцины людям, имеющим для этого медицинские показания, можно через 28-90 дней после прохождения второй прививки. Для этого нужно обратиться к своему семейному или профильному врачу, который выдаст направление произвольной формы на введение дополнительной прививки вакциной, которой были введены две дозы. Сделать дополнительную прививку можно в любом пункте вакцинации.

Однако дополнительный COVID-сертификат у людей, которые пройдут дополнительную прививку от COVID-19, генерироваться не будет. Действующим остается "зеленый" сертификат, полученный после второй дозы вакцины.