Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів: відкриються понад 80 країн

Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи один одного та не вимагатимуть додаткових Covid-документів для перетину кордону.

Україна готується долучитися до глобальної мережі COVID-сертифікатів. Це дозволить українцям безперешкодно подорожувати до більшості країн світу без ПЛР-тестів та самоізоляції. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час брифінгу 15 грудня щодо ситуації з поширенням Covid-19 в Україні.

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"Незабаром із українським Covid-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі Covid-сертифікатів, здатної охопити всі країни світу. Учасники мережі визнаватимуть цифрові документи один одноїго та не вимагатимуть додаткових Covid-документів для перетину кордону. Для вакцинованих українців це означає одне – вільні та зручні подорожі до більшої кількості країн світу без ПЛР-тестів і самоізоляції в країнах прибуття, коли таке дозволяє епідемічна ситуація”, – зазначила вона.

За словами Карчевич, зараз для громадян України відкрито 52 країни світу, які визнають українські Covid-сертифікати в додатку "Дія". У тому числі Німеччина, Австрія, Іспанія, Франція, Португалія. Нещодавно також влада Сінгапуру вирішила приймати українців із COVID-сертифікатом, слідом відкриється й Таїланд.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати додаткову вакцину проти коронавірусу. Таку нагоду отримали українці з імунодефіцитом.

Отримати третю дозу вакцини людям, які мають для цього медичні показання, можна через 28-90 днів після проходження другого щеплення. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря, який видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення вакциною, якою було введено дві дози. Зробити додаткове щеплення можна в будь-якому пункті вакцинації.

Однак додатковий сертифікат COVID у людей, які пройдуть додаткове щеплення від COVID-19, генеруватися не буде. Чинним залишається "зелений" сертифікат, отриманий після другої дози вакцини.