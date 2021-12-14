У МОЗ пояснили, як отримати додаткову вакцину від коронавірусу

Пройти третю дозу вакцинації українці зможуть за 28-90 днів після другого щеплення

В Україні людям з імунодефіцитом дозволили отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Як саме це можна зробити, розповів на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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"Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання. Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, які проходять імуносупресивну або імуномоделювальну терапію, і пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів", — зазначив Кузін.

Завдяки додатковій вакцинації імунна система зазначених категорій громадян буде більш захищена від коронавірусної хвороби, підкреслив він.

Як зробити третє щеплення від коронавірусу

Отримати третю дозу вакцини українці зможуть за 28-90 днів після проходження другого щеплення. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного або профільного лікаря, який видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення вакциною, якою було введено дві дози.

Зробити додаткове щеплення можна в будь-якому пункті вакцинації.

Проте дія COVID-сертифіката після третьої дози не продовжуватиметься: документ діятиме 365 днів з моменту отримання другого щеплення проти COVID-19.

Бустерна вакцинація в Україні

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, третя (бустерна) доза вакцини проти коронавірусу для всіх громадян буде доступна в Україні в січні-лютому 2022 року. Для цього Міністерство охорони здоров'я підписало контракти на додаткове постачання вакцини наступного року.

Однак, це може статися і раніше, якщо першу дозу COVID-вакцини отримають 60% українців, або 50% населення буде повністю вакциновано.