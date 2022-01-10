В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців

Скорочення терміну дії сертифікатів в Україні мають узаконити вже цього тижня.

Україна слідом за країнами ЄС скоротить термін дії сертифікатів щодо вакцинації від коронавірусу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі програми на 1+1.

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Йдеться про "зелений" COVID-сертифікат, який свідчить про отримання двох доз вакцини. Згідно з новими правилами, ухваленими ще у грудні, у 27 країнах ЄС дія цього документа буде активною 270 днів — дев'ять місяців, а не рік. Нововведення у країнах ЄС запрацює з 1 лютого.

Карчевич заявила, що в парламенті підготують аналогічне рішення, щоб COVID-сертифікати українців також діяли лише 270 днів замість 365, як передбачалося раніше. За прогнозами, питання скорочення терміну дії сертифікатів вирішать уже цього тижня.

Як повідомлялося, Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що дозволить громадянам подорожувати до більшості країн світу без ПЛР-тестів та самоізоляції.

Нагадаємо, раніше в МОЗ пояснили, чому поліція має право вимагати COVID-сертифікат. Виявляється, відомості про вакцинацію не є медичною таємницею.