У МОЗ пояснили, чому поліція має право вимагати COVID-сертифікат

Відомості про вакцинацію не є тими даними, які входять у поняття медичної таємниці.

У МОЗ повідомляють українців про те, що перевірка COVID-сертифікатів у громадян правоохоронцями є законною і це не порушує медичної таємниці. Про це йдеться у прес-центрі відомства.

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У міністерстві підтверджують, що згідно зі статтею 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає", — йдеться у прес-центрі МОЗ.

У відомстві зазначають, що, враховуючи перераховане вище, правоохоронці можуть вимагати документи про вакцинацію, не порушуючи при цьому закону.

При цьому зазначається, що документи про щеплення від COVID-19 не обов'язково мати для відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів незалежно від того, в якій зоні знаходиться регіон.

У МОЗ нагадують, що в областях із крайнім рівнем епіднебезпеки відвідувачі громадських закладів, а також їхні працівники повинні мати COVID-сертифікати або негативні тести на коронавірус.

Перевіряти наявність таких документів мають працівники громадських закладів чи організатори заходів, це стосується "червоних" та "жовтих" зон.

Зазначається, що у разі відмови відвідувачем пред'являти сертифікат про вакцинацію чи негативний тест підприємство має повне право відмовити у своїх послугах. Також наголошується, що установи мають дотримуватись правил роботи під час карантину, затверджених Постановою Кабміну №1236.

Станом на 7 листопада в Україні "червоній" зоні відповідають 16 регіонів, жовтій лише три.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як правильно генерувати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу у додатку "Дiя".