Міністр Федоров розповів, як правильно генерувати COVID-сертифікати у "Дія"

Громадяни без біометричних або ID-паспортів не можуть отримати документ через державну програму.

Державний сервіс "Дія" дозволяє згенерувати сертифікат щодо вакцинації проти COVID-19 за допомогою різних документів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив нюанси процедури у своєму Telegram-каналі.

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За словами чиновника, за наявності ID-паспорта або закордонного біометричного паспорта COVID-сертифікат можна згенерувати як у додатку "Дія", так і на вебпорталі, якщо їх немає — тільки на сайті. Останнє стосується також осіб, які мають посвідку на проживання (тимчасове або постійне).

"Запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID. Без "підпис обличчям" та інших видів електронного підпису (для цього потрібно оновити додаток до останньої версії)", — нагадав міністр.

Раніше Мінцифри спростило генерацію COVID-сертифікату в Дії, випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID та крутити головою перед камерою смартфона. За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів процедуру введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями та нумерацією препаратів. Крім того, медичні лабораторії підключаються у цифровій системі МОЗ та НСЗУ.

Писали також, що кіберполіція затримала 21-річного українця, який розробив фейкову "Дію". Молодика виявили у Запоріжжі, де він через месенджери продавав за 100 грн доступ до додатка для створення підроблених цифрових документів, зокрема COVID-сертифікатів.

Незабаром хакера-самоука, який підробив "Дію", запросили на стажування до Мінцифри. В МВС заявили, що незважаючи на це, хлопця все одно доведеться покарати за підробку.