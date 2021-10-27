Кіберполіція затримала 21-річного розробника фейкової "Дії" (відео)

З моменту виявлення підробленої програми до затримання його творця минуло 3 дні. У липовій "Дії" можна було підробляти документи, наприклад паспорт.

У Запоріжжі затримали 21-річного громадянина, який створив програму, що повністю копіює додаток "Дія". Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як стверджують правоохоронці, за допомогою програми користувачі могли виготовляти підроблені документи. Порушнику тепер загрожує до 6 років ув'язнення.

Хто виявився розробником фейкової "Дії"

Поширював додаток мешканець Запоріжжя через месенджери. Послуга була платною — 100 грн. У рекламі свого "продукту" він вказував, що неповнолітні зможуть купувати алкоголь та цигарки. У фейковій "Дії" можна було змінювати вік, додавати будь-яке фото та підробляти сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

[ + – ] Обшук у розробника фейкової Дія Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування каналів розповсюдження підробленої програми. Встановлюються особи, які купили псевдо-Дію. Правоохоронці надаватимуть правову кваліфікацію діям покупців.

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Також було проведено обшуки у будинку затриманого. У нього вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки. Було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

На затримання ймовірного розробника липової Дії відреагував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він запропонував відправити затриманого на виправні роботи.

"Пропоную хлопця відправити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", — написав міністр.

Скільки махінацій із банківськими картками відбувається в Україні?

Згідно зі статистикою НБУ, протягом 2019-2020 років кількість махінацій зросла. У 2019 році було зафіксовано 72 тис. випадків махінацій, тоді як у 2020 році їх кількість зросла до 105,5 тис. Регулятор пов'язує це з карантином.

У Нацбанку вказують, що 105 тис. випадків махінацій — це 0,0048% усіх банківських операцій. У 2019 році цей показник становив 0,0042%.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що шахраї розробили фейкову програму "Дія" для неповнолітніх. Наступного дня, 25 жовтня, Кіберполіція розпочала розслідування. Точну кількість громадян, які купили додаток, правоохоронцям назвати важко.