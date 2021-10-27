Киберполиция задержала 21-летнего разработчика фейковой "Дії" (видео)

С момента выявления поддельного приложения до задержания его создателя прошло 3 дня. В липовой "Дії" можно было подделывать документы, например, паспорт.

В Запорожье задержали 21-летнего гражданина, который создал программу, полностью копирующую приложение "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как утверждают правоохранители, при помощи приложения пользователи могли изготавливать поддельные документы. Нарушителю теперь грозит до 6-ти лет тюремного заключения.

Кто оказался разработчиком фейковой "Дії"

Распространял приложение житель Запорожья через мессенджеры. Услуга была платной — 100 грн. В рекламе своего "продукта" он указывал, что несовершеннолетние смогут покупать алкоголь и сигареты. В фейковой "Дії" можно было менять возраст, добавлять любое фото и подделывать сертификат о вакцинации от коронавируса.

[ + – ] Обыски у разработчика фейковой Дія Фото: Нацполиция

На данный момент правоохранители проводят мероприятия для блокировки каналов распространения поддельного приложения. Устанавливаются лица, которые купили лже-"Дію". Правоохранители будут оказывать правовую квалификацию действиям покупателей.

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Также были проведены обыски в доме у задержанного. У него изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты. Было открыто уголовное производство по части 2 статьи 361 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи. Санкция статьи предусматривает до 6-ти лет лишения свободы.

На задержание вероятного разработчика липовой "Дії" отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он предложил направить задержанного на исправительные работы.

"Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, которые воровали магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона", — написал министр.

Сколько махинаций с банковскими картами происходит в Украине?

Согласно статистике НБУ, в течении 2019-2020 гг. количество махинаций возросло. В 2019 году было зафиксировано 72 тыс. случаев махинаций, тогда как в 2020 их количество возросло до 105,5 тыс. Регулятор связывает это с карантином.

В Нацбанке указывают, что 105 тыс. случаев махинаций — это 0,0048% от всех банковских операций. В 2019 году данный показатель составлял 0,0042%.

Напомним, 24 октября стало известно, что мошенники разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних. На следующий день, 25 октября Киберполиция начала расследование. Точное число граждан, купивших приложение, правоохранители назвать затрудняются.