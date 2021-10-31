Отримати COVID-сертифікат у "Дії" стало простіше. "Підписувати обличчям" не треба, – голова Мінцифри

Тепер українцям, щоб отримати сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія", достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Уряд України спростив процес отримання COVID-сертифікатів у додатку Дія, про що у своєму телеграм-каналі повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Відповідна інформація є і на порталі "Дія".

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За словами міністра, співробітникам Мінцифри вдалося знайти нормативні та технологічні можливості для створення сертифікатів без використання електронного підпису.

"Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Як тепер: ви заходите в додаток чи на портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат приходить", – пояснив міністр, додавши, що "підписувати" запит на сертифікат обличчям більше не треба.

Створення сертифіката без підпису вже доступне в останньому оновленні програми.

[ + – ] "Підписувати" запит на сертифікат обличчям більше не треба!

Михайло Федоров також розповів, що відомство зараз активно працює над спрощенням введення інформації про вакцинацію лікарями, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин.

"Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати з одужання та ПЛР", – наголосив чиновник.

Як створити сертифікат у додатку "Дія"?

Авторизуйтеся у додатку

Натисніть "Послуги" та виберіть "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат"

Встановіть галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) до "Дії".

Як створити COVID-сертифікат на порталі?

Авторизуйтеся на порталі.

У меню "Послуги" натисніть "Здоров'я", а потім "COVID19-сертифікат про вакцинацію".

Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЄЗЗ) до "Дії".

[ + – ] Часті питання щодо COVID-сертифікатів

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мінцифри пообіцяли протягом найближчих кількох тижнів випустити оновлення системи "Дія", що мають виправити до 70% помилок, які найчастіше виникають із кодами вакцин.

Раніше стало відомо, що в Україні розробили фейкову програму "Дія" для неповнолітніх.