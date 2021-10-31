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Отримати COVID-сертифікат у "Дії" стало простіше. "Підписувати обличчям" не треба, – голова Мінцифри

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додаток Дія
Фото: Мінцифри | Для отримання сертифіката про вакцинацію більше не потрібний підпис обличчям

Тепер українцям, щоб отримати сертифікат про вакцинацію у додатку "Дія", достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Уряд України спростив процес отримання COVID-сертифікатів у додатку Дія, про що у своєму телеграм-каналі повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. Відповідна інформація є і на порталі "Дія".

За словами міністра, співробітникам Мінцифри вдалося знайти нормативні та технологічні можливості для створення сертифікатів без використання електронного підпису.

"Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Як тепер: ви заходите в додаток чи на портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат приходить", – пояснив міністр, додавши, що "підписувати" запит на сертифікат обличчям більше не треба.

Створення сертифіката без підпису вже доступне в останньому оновленні програми.

"Підписувати" запит на сертифікат обличчям більше не треба!

Михайло Федоров також розповів, що відомство зараз активно працює над спрощенням введення інформації про вакцинацію лікарями, щоб вирішити всі помилки з дозами, партіями, нумерацією вакцин.

"Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/НСЗУ, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати з одужання та ПЛР", – наголосив чиновник.

Як створити сертифікат у додатку "Дія"?

  • Авторизуйтеся у додатку
  • Натисніть "Послуги" та виберіть "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат"
  • Встановіть галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЕСЗ) до "Дії".

Як створити COVID-сертифікат на порталі?

  • Авторизуйтеся на порталі.
  • У меню "Послуги" натисніть "Здоров'я", а потім "COVID19-сертифікат про вакцинацію".
  • Дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я (ЄЗЗ) до "Дії".
Часті питання щодо COVID-сертифікатів

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мінцифри пообіцяли протягом найближчих кількох тижнів випустити оновлення системи "Дія", що мають виправити до 70% помилок, які найчастіше виникають із кодами вакцин.

Раніше стало відомо, що в Україні розробили фейкову програму "Дія" для неповнолітніх.