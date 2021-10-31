Получить COVID-сертификат в "Дії" стало проще. "Подписывать лицом" не надо, – глава Минцифры

Теперь украинцам, чтобы получить сертификат о вакцинации в приложении "Дія", достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID.

Правительство Украины упростило процесс получения COVID-сертификатов в приложении "Дія", о чем в своем телеграмм-канале сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Соответствующая информация есть и на портале "Дія".

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По словам министра, сотрудникам Минцифры удалось найти нормативные и технологические возможности для генерации сертификатов без использования электронной подписи.

"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат Дія.Підпис (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит", – пояснил министр, добавив, что "подписывать" запрос на сертификат лицом больше не надо.

Создание сертификата без подписи уже доступно в последнем обновлении приложения.

[ + – ] "Подписывать" запрос на сертификат лицом больше не надо!

Михаил Федоров также рассказал, что ведомство сейчас активно работает над упрощением ввода информации о вакцинации врачами, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин.

"Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе МОЗ/НСЗУ, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты по выздоровлению и ПЛР", – подчеркнул чиновник.

Как сгенерировать сертификат в приложении "Дія"?

Авторизируйтесь в приложении

Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат"

Задайте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в "Дію".

Как создать COVID-сертификат на портале?

Авторизируйтесь на портале.

В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", а затем — "COVID19-сертификат о вакцинации".

Дайте согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ) в "Дію".

[ + – ] Наиболее часто возникающие вопросы по COVID-сертификатам

Напомним, в конце октября в Минцифры пообещали в течение ближайших пары недель выпустить обновление системы "Дія", которые должны исправить до 70% ошибок, которые чаще всего возникает с кодами вакцин.

Ранее стало известно, что в Украине разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних.