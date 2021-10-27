"Врачи не виноваты". Минцифра исправит ошибки в COVID-сертификатах, но не полностью

В ближайшие две недели ведомство выпустит обновления системы, которые должны исправить от 50% до 70% ошибок. Чаще всего проблемы возникают с кодами вакцин.

Кабинет министров обещает устранить критические ошибки в системе выдачи COVID-паспортов в приложении "Дія". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Телеграм-канале.

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По словам Федорова, Минцифры совместно с Минздравом и Национальной службой здоровья Украины уже классифицировали ошибки, наиболее частыми из которых оказались:

неверное указание серии и кодов вакцин,

номеров вакцинации,

дублирование записей или

указание неполной информации.

В ближайшие 2 недели специалисты должны внедрить в электронную систему ряд обновлений, чтобы исправить 50%-70% ошибок.

"Сегодня выходят первые 3 фикса про коды и серии вакцин, что позволит упростить их выбор врачам и автоматизировать списки", — подчеркнул Михаил Федоров.

Как добавил министр, на сегодняшний день сложнее всего снизить количество врачебных ошибок при внесении данных о вакцинации, из-за которых правительство не может выдать сертификаты всем желающим. Основная проблема заключается в том, что ошибку может исправить только медик, который делал прививку и оставил свою цифровую подпись. Очень часто сотрудников приходится просить внести исправление в нерабочее время, что весьма затруднительно.

[ + – ] COVID-паспорт в приложении "Дія"

"У нас уже накопилось много плохих реальных историй, когда мы находим врача в поезде или будим его ночью, чтобы человек смог улететь с сертификатом. Но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми", — написал Федоров.

Чиновник утверждает, что Кабмин стремится упростить процесс и автоматизировать загрузку данных о вакцинации. Сейчас врачи вносят данные через медицинские информационные системы (МИСы), которых на рынке существует более 30-ти, и каждая из них несовершенна.

Михаил Федоров утверждает, что Минцифры приходится разрабатывать государственные системы в критических условиях. В частности, COVID-сертификаты выпустили всего за 2 месяца — сервис уже позволил сотням тысяч украинцев посетить другие страны. Сейчас же ситуацию обостряет рост количества заболевших и переход регионов в красные зоны, в которых люди особенно нуждаются документе о вакцинации из-за карантинных ограничений.

Ранее писали, что в Украине разработали фейковое приложение "Дія" для несовершеннолетних. Оно позволяет редактировать документы, в том числе изменять возраст для покупки алкоголя в магазинах или демонстрации поддельного COVID-сертификата.

Киберполиция начала расследование в связи с появлением фальшивой "Дії". Пока правоохранители не могут назвать количество пользователей, которые уже воспользовались приложением. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров потребовал привлечь разработчиков к уголовной ответственности.