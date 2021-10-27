"Лікарі не винні". Мінцифра виправить помилки у COVID-сертифікатах, але не повністю

У найближчі два тижні відомство випустить поновлення системи, які мають виправити від 50% до 70% помилок. Найчастіше проблеми виникають із кодами вакцин.

Кабінет міністрів обіцяє усунути критичні помилки у системі видавання COVID-паспортів у додатку "Дія". Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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За словами Федорова, Мінцифри спільно з МОЗ та Національною службою здоров'я України вже класифікували помилки, найчастішими з яких є:

неправильне вказування серії та кодів вакцин;

номерів вакцинації;

дублювання записів;

вказування неповної інформації.

Протягом найближчих 2 тижнів фахівці мають впровадити в електронну систему низку оновлень, щоб виправити 50-70% помилок.

"Сьогодні виходять перші 3 фікси про коди та серії вакцин, що дозволить спростити їх вибір лікарям та автоматизувати списки", — підкреслив Михайло Федоров.

Як додав міністр, на сьогоднішній день найскладніше знизити кількість лікарських помилок під час внесення даних про вакцинацію, через які уряд не може видати сертифікати всім охочим. Основна проблема полягає в тому, що помилку може виправити лише медик, який робив щеплення та залишив свій цифровий підпис. Дуже часто співробітників доводиться просити внести виправлення у неробочий час, що дуже важко.

[ + – ] COVID-паспорт у додатку "Дія"

"У нас уже накопичилося багато поганих реальних історій, коли ми знаходимо лікаря в потязі або будимо його вночі, щоб людина змогла полетіти із сертифікатом. Але в жодному разі не можна тут звинувачувати лікарів, вони зараз працюють у найскладніших умовах, а правила формування сертифікату є новими та непростими", — написав Федоров.

Чиновник стверджує, що Кабмін прагне спростити процес та автоматизувати завантаження даних про вакцинацію. Наразі лікарі вносять дані через медичні інформаційні системи (МІСи), яких на ринку існує понад 30, і кожна з них недосконала.

Михайло Федоров стверджує, що Мінцифри доводиться розробляти державні системи у критичних умовах. Зокрема, COVID-сертифікати випустили лише за 2 місяці — сервіс уже дозволив сотням тисяч українців відвідати інші країни. Нині ж ситуацію загострює зростання кількості хворих і перехід регіонів до червоних зон, в яких люди особливо потребують документу про вакцинацію через карантинні обмеження.

Раніше писали, що в Україні розробили фейкову програму "Дія" для неповнолітніх. Вона дозволяє редагувати документи, зокрема змінювати вік для покупки алкоголю в магазинах або демонстрацію підробленого COVID-сертифікату.

Кіберполіція розпочала розслідування у зв'язку з появою фальшивої "Дії". Поки що правоохоронці не можуть назвати кількість користувачів, які вже скористалися додатком. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вимагав притягнення розробників до кримінальної відповідальності.