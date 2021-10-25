Фейкова "Дія" для підлітків: кіберполіція почала розслідування

Влада не може назвати точну кількість громадян, які встигли скористатися підробленим сервісом.

Кіберполіція почала розслідування після появи у мережі фейкового додатку "Дія", який створили для неповнолітніх українців. Про це повідомляє Сегодня.

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Силовики підтвердили інформацію про існування програми, яка повністю дублює "Дію".

Кіберполіція вже розслідує обставини появи фейкового додатку "Дія", який був створений на операційній системі Android.

Напередодні Міністерство цифрової трансформації звернулося до Національної поліції з даними про те, що в мережі неповнолітнім українцям пропонують купити підроблений додаток "Дія", за допомогою якого вони могли б купувати собі сигарети та алкогольні напої. Поки влада не може назвати точну кількість громадян, які встигли скористатися незаконним сервісом.

На скандал навколо фейкової "Дії" відреагував і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Глава відомства нагадав, що охочі придбати підроблені сертифікати, можуть отримати проблеми із законом за ст. 358 КК.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам цього шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", — додав Михайло Федоров.

Раніше Фокус повідомляв, що в мережі з'явилося фейковий додаток "Дія", який пропонують купити неповнолітнім. Сервіс, який створений на ОС Android, дозволяє змінювати паспортні дані у "документи". Творці програми запевняють, що неповнолітні можуть підробити свій вік і безперешкодно купувати сигарети і алкоголь в магазинах.

Також експерт з кібербезпеки пояснив Фокусу, чим небезпечна поява псевдо-"Дії" для покупки алкоголю підлітками.