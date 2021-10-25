Фейковая "Дія" для подростков: киберполиция начала расследование

Власти не могут назвать точное число граждан, которые успели воспользоваться поддельным сервисом.

Киберполиция начала расследование после появления в сети фейкового приложения "Дія", которое создали для несовершеннолетних украинцев. Об этом сообщает Сегодня.

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Силовики подтвердили информацию о существовании приложения, которое полностью дублирует "Дію".

Киберполиция уже расследует обстоятельства появления фейкового приложения "Дія", которое было создано на операционной системе Android.

Накануне Министерство цифровой трансформации обратилось в Национальную полицию с данными о том, что в сети несовершеннолетним украинцам предлагают купить поддельное приложение "Дія", с помощью которого они могли бы покупать себе сигареты и алкогольные напитки. Пока власти не могут назвать точное число граждан, которые успели воспользоваться незаконным сервисом.

На скандал вокруг фейковой "Дії" отреагировал и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Глава ведомства напомнил, что желающие приобрести поддельные сертификаты, могут получить проблемы с законом по ст. 358 УК.

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", — добавил Михаил Федоров.

Ранее Фокус сообщал, что в сети появилось фейковое приложение "Дія", которое предлагают купить несовершеннолетним. Сервис, который создан на ОС Android, позволяет изменять паспортные данные в "документы". Создатели приложения заверяют, что несовершеннолетние могут подделать свой возраст и беспрепятственно покупать сигареты и алкоголь в магазинах.

Также эксперт по кибербезопасности объяснил Фокусу, чем опасно появление лже-"Дії" для покупки алкоголя подростками.