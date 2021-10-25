Минцифры обещает усилить защиту "Дія" и наказывать за использование ее фейковых аналогов

Министр цифровой трансформации также предупредил организаторов фейковой "Дія" о возможности уголовной ответственности за подделку документов.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров опубликовал перспективы развития электронного сервиса цифровых услуг в условиях пандемии COVID-19. Министр обозначил основные направления, по которым ведется робота по развитию ковид-сертификатов.

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В условиях ухудшения общей ситуации в Украине в связи с распространением COVID-19, все больше граждан обращаются за получением сертификатов через мобильное приложение "Дія". Однако, в результате массового использования сервиса, в нем были выявлены недоработки, для устранения которых, как считает Федоров, необходимо следующее:

максимальное упрощение процесса подписания согласия при запросе ковид-сертификатов (технология фото ID) в мобильном приложении и на портале;

запуск бета-тестирования ковидных сертификатов для ПЦР-тестов (подключена первая лаборатория к медицинской информационной системе), 2-4 дня;

запуск бета-тестирования сертификатов для тех, кто переболел. (В прошлом и данном пункте очень многое будет зависеть от скорости интеграций лабораторий с системой, качества данных лабораторий), 2-4 дня;

возможность сгенерировать PDF-сертификат из электронного в приложении;

продолжать анализировать и исправлять алгоритм внесения данных врачами, чтобы меньше было человеческого фактора при заполнении карточки пациента во время процесса вакцинации (часто врачи вводят неправильный номер вакцины, или количество доз).

Также министр прокомментировал информацию о появлении фейкового приложения, имитирующего функционал "Дія". Федоров предупредил всех "желающих" приобрести поддельные сертификаты о том, что вместо документов они могут приобрести проблемы с законом по ст. 358 УК (подделка документов). Министр пошутил, что в результате подобных действий организаторы мошеннических схем могут стать бета-тестировщиками "паспорта заключенного", который буде специально разработан для них.

Ранее Фокус сообщал о появлении фиктивного приложения "Дія". Фейковый сервис создан для работы на операционной системе Android и содержит редактор, позволяющий менять данные так, как того пожелает пользователь.

Также было опубликовано мнение эксперта по кибербезопасности Андрея Барановича, который объяснил, чем чревата подделка е-документов, почему с каждым разом появляются все более смелые мошеннические схемы с электронными сервисами, несмотря на угрозу быть пойманным и привлеченным к ответственности.