Мінцифри обіцяє посилити захист "Дія" та карати за використання її фейкових аналогів

Міністр цифрової трансформації також попередив організаторів фейкової "Дія" про можливість кримінальної відповідальності за підробку документів.

Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров опублікував перспективи розвитку електронного сервісу цифрових послуг в умовах пандемії COVID-19. Міністр окреслив основні напрямки, за якими ведеться робота з розвитку ковід-сертифікатів.

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В умовах погіршення загальної ситуації в Україні через поширення COVID-19, все більше громадян звертаються за отриманням сертифікатів через мобільний додаток "Дія". Однак, в результаті масового використання сервісу, у ньому виявили недоробки, для усунення яких, як вважає Федоров, необхідно наступне:

максимальне спрощення процесу підписання згоди у процесі запиту ковід-сертифікатів (технологія фото ID) в мобільному додатку та на порталі;

запуск бета-тестування ковідних сертифікатів для ПЛР-тестів (підключена перша лабораторія до медичної інформаційної системи), 2-4 дні;

запуск бета-тестування сертифікатів для тих, хто перехворів. (у минулому і цьому пункті дуже багато буде залежати від швидкості інтеграцій лабораторій з системою, якості даних лабораторій), 2-4 дні;

можливість згенерувати PDF-сертифікат з електронного в додатку;

продовжувати аналізувати і виправляти алгоритм внесення даних лікарями, щоб менше було людського фактора у процесі заповнення картки пацієнта під час процесу вакцинації (часто лікарі вводять неправильний номер вакцини, або кількість доз).

Також міністр прокоментував інформацію про появу фейкового додатку, що імітує функціонал "Дія". Федоров попередив всіх "охочих" придбати підроблені сертифікати про те, що замість документів вони можуть придбати проблеми з законом за ст. 358 КК (підробка документів). Міністр пожартував, що в результаті подібних дій організатори шахрайських схем можуть стати бета-тестувальниками "паспорта ув'язненого", який буде спеціально розроблений для них.

Раніше Фокус повідомляв про появу фіктивного додатку "Дія". Фейковий сервіс створений для роботи на операційній системі Android і містить редактор, що дозволяє змінювати дані так, як того забажає користувач.

Також було опубліковано думку експерта з кібербезпеки Андрія Барановича, який пояснив, чим загрожує підробка е-документів, чому з кожним разом з'являються сміливіші шахрайські схеми з електронними сервісами, незважаючи на загрозу бути спійманим і притягненим до відповідальності.