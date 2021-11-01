Министр Федоров рассказал, как правильно генерировать COVID-сертификаты в "Дія"

Граждане без биометрических или ID-паспортов не могут получить документ через государственное приложение.

Государственный сервис "Дія" позволяет сгенерировать сертификат о вакцинации против COVID-19 при помощи разных документов. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил нюансы процедуры в cвоем Telegram-канале.

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По словам чиновника, при наличии ID-паспорта или заграничного биометрического паспорта COVID-сертификат можно сгенерировать как в приложении "Дія", так и на веб-портале, если же их нет — только на сайте. Последнее касается также лиц, у которых есть вид на жительство (временное или постоянное).

"Запрос на сертификат можно подписать с помощью технологии Bank ID. Без "подпись лицом" и других видов электронной подписи (для этого нужно обновить приложение до последней версии)", — напомнил министр.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона. По словам Михаила Федорова, сейчас команда разработчиков пытается упростить для врачей ввод данных относительно вакцинации, чтобы устранить ошибки с дозами, партиями и нумерацией препаратов. Кроме того, медицинские лаборатории подключаются в цифровой системе Минздрава и НСЗУ.

Писали также, что киберполиция задержала 21-летнего украинца, разработавшую фейковую "Дію". Молодого человека обнаружили в Запорожье, где он через мессенджеры продавал за 100 грн доступ к приложению для создания поддельных цифровых документов, в том числе COVID-сертификатов.

Вскоре хакера-самоучку, подделавшего "Дію" пригласили на стажировку в Минцифры. В МВД заявили, что несмотря на это, парню все равно придется понести наказание за подделку.