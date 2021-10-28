Подделавшему "Дію" хакеру-самоучке предложили пройти стажировку в Минцифры (фото)

Несмотря на стажировку в ведомстве, утверждает замминистра МВД Евгений Енин, молодому человека все же придется ответить за нарушение закона.

Задержанному хакеру-самоучке, создавшему фейковое мобильное приложение "Дія", предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации. Об этом сообщил в Facebook первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

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"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, недавно создавшего фейковую "Дію". Так же быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Парню предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве", – написал Енин.

Замминистра отметил, что сотрудники МВД больше ориентированы на создание сервиса, а не карательного органа, однако 21-летнему разработчику фейковой "Дії" все же придется нести ответственность за свои действия. Молодой человек понесет наказание согласно ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Напомним, что в Запорожье задержали 21-летнего гражданина, который создал программу, полностью копирующую приложение "Дія". При помощи приложения пользователи могли изготавливать поддельные документы.

Также Фокус рассказывал, что Кабинет министров обещает устранить критические ошибки в системе выдачи COVID-паспортов в приложении "Дія". Ведомство выпустит обновления системы, которые должны исправить от 50% до 70% ошибок.