Хакеру-самоучці, котрий підробив "Дію", запропонували стажування в Мінцифри (фото)

У той же час, за твердженням заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, молодику все ж таки доведеться відповісти за порушення закону.

Затриманому хакеру-самоукові, котрий створив фейкову мобільну програму "Дія", запропонували пройти стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Про це повідомив у Facebook перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, котрий нещодавно створив фейкову "Дію". Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували викупити свою провину і постажуватися в Міністерстві", — написав Єнін.

Заступник міністра зазначив, що співробітники МВС більше орієнтовані на створення сервісу, а не карального органу, проте 21-річному розробнику фейкової "Дії" все ж таки доведеться нести відповідальність за свої дії. Молодик понесе покарає згідно зі ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали 21-річного громадянина, який створив програму, що повністю копіює додаток "Дія". За допомогою програми користувачі могли виготовляти підроблені документи.

Також Фокус розповідав, що Кабінет міністрів обіцяє усунути критичні помилки у системі видавання COVID-паспортів у додатку "Дія". Відомство випустить поновлення системи, які мають виправити від 50% до 70% помилок.