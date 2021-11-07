В Минздраве пояснили, почему полиция имеет право требовать COVID-сертификат

Сведения о вакцинации не являются теми данными, которые входят в понятие медицинской тайны.

В Минздраве уведомляют украинцев о том, что проверка COVID-сертификатов у граждан правоохранителями является законной и это не нарушает медицинскую тайну. Об этом говорится в пресс-центре ведомства.

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В министерстве подтверждают, что согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих никаких сведений нет", — говорится в пресс-центре Минздрава.

В ведомстве отмечают, что, учитывая вышеперечисленное, правоохранители могут требовать документы о вакцинации, не нарушая при этом закон.

При этом указывается, что документы о прививке от COVID-19 не обязательно иметь для посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов вне зависимости от того, в какой зоне находится регион.

В Минздраве напоминают, что в областях с крайним уровнем эпиднебезопасности посетители общественных заведений, а также их работники обязаны иметь COVID-сертификаты или негативные тесты на коронавирус.

Проверять наличие таких документов должны сотрудники общественных заведений или организаторы мероприятий, это касается "красных" и "желтых" зон.

Отмечается, что в случае отказа посетителем предъявлять сертификат о вакцинации или негативный тест предприятие имеет полное право отказать в своих услугах. Также подчеркивается, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236.

По состоянию на 7 ноября в Украине "красной" зоне соответствуют 16 регионов, желтой — только три.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации рассказали, как правильно генерировать сертификаты о вакцинации от коронавируса в приложении "Дiя".