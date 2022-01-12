Статистика коронавірусу на 12 січня: 7117 нових випадків COVID-19 та 193 смерті

У лікарні з коронавірусною інфекцією чи підозрою госпіталізували 1898 людей. COVID-19 за день також виявили в 409 неповнолітніх.

Коронавірус за минулу добу в Україні офіційно виявили у 7117 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Протягом дня до лікарень з коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження госпіталізували 1898 осіб, а жертвами COVID-19 стали 193 пацієнти.

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, коронавірус також виявили у 409 дітей та 160 медичних працівників.

Минулої доби в Україні:

захворіло — 7117 осіб;

одужало — 8007 осіб;

летальні випадки — 193;

госпіталізації — 1898.

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

5 січня — 2028;

6 січня — 1866;

7 січня — 1752;

8 січня — 840;

9 січня — 1064;

10 січня — 915;

11 січня — 1898.

За минулий день, за даними МОЗ, в Україні зробили 79 278 тестів для виявлення коронавірусної інфекції:

методом ПЛР — 38851;

методом ІФА — 6336;

експрес-тести на антиген — 34091.

Найбільша кількість нових випадків зараження COVID-19 зафіксована в Києві, Івано-Франківській та Харківській областях:

Київ — 1151 випадок;

Івано-Франківська область — 502 випадки;

Харківська область — 457 випадків;

Сумська область — 445 випадків;

Вінницька область – 435 випадків.

З першого дня пандемії коронавірусної інфекції в Україні:

захворіло — 3 716 988 осіб;

одужало — 3 530 624 особи;

летальні випадки — 97 737;

зроблено ПЛР-тестів — 17 034 809.

За даними Міністерства охорони здоров'я, минулої доби в Україні зробили 106 362 щеплення від коронавірусу:

перша доза вакцини — 33 288;

друга доза — 59 348;

додаткова доза — 670;

"Бустер" — 13 056.

[ + – ] В Україні від коронавірусу за добу померло 193 особи Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, посилаючись на офіційну статистику, повідомив про збільшення кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. За його словами, за останній тиждень зростання становило 59%.

"Добова позитивність 22,8%, тижнева 20,1% В окремих регіонах ситуація ще "красивіша". Так, наприклад, у Львівській області зростання за тиждень +122%, у Харківській області +118%, у Вінницькій +100%, у Сумський +96% і, звичайно, Київ +79%", — продовжив системний аналітик.

Євген Істребін окремо звернув увагу на статистику щодо Києва. Якщо 9 січня було зафіксовано 1479 позитивних ПЛР-тестів, а наступного дня вже 1747. Як зазначає системний аналітик, столиця впевнено наближається до рекорду з позитивних тестів, який було встановлено восени 2021 року – 3900.

"Уже майже половина від максимумів. І це тільки відкрилися школи та закінчилися канікули. Пройшло всього 2 дні, понеділок та вівторок. З урахуванням рівня бустерів, хороших прогнозів у мене немає. Вибачте", — підсумував Євген Істребін у своєму Facebook.

[ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] В Україні зафіксовано зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19

Раніше в МОЗ попереджали про нововведення для COVID-сертифікатів. Україна, за Євросоюзом, скоротить термін дії сертифікатів про проходження курсу вакцинації до 270 днів.

8 січня вчені Кіпру повідомили про виявлення гібриду штамів "Дельта" та "Омікрон". Нова мутація коронавірусу, що отримала назву "Дельтакрон", була виявлена у зразках 25 пацієнтів, частина з яких звернулася із симптомами ковіду до своїх лікарів.