Минздрав призвал украинцев отказаться от пластиковых прозрачных масок

На самом деле, ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют, уверены в Минздраве.

Пластиковые прозрачные маски, которые в Украине активно используются в сфере услуг, не являются средством индивидуальной защиты, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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"На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют. О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо их необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот", — говорится в сообщении Минздрава.

Также отмечается, что люди, которые носят такие пластиковые "маски", фактически не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты от коронавируса. Ведь такие маски прилегают к лицу не плотно и не защищают от заражения других людей и даже того, кто носит такие средства.

"Призываем работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях и использовать эффективные средства индивидуальной защиты", — пишет Минздрав.

Отметим, что за пребывание в общественных местах без защитных масок в Украине предусмотрена административная ответственность. За игнорирование нормы наличия маски можно получить штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1969 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 94, медработников – 41). Также за 9 января в стране было госпитализировано – 1064 человека; умерли от последствий COVID-19 – 86; вылечились – 3 517 человек.

Ранее Фокус писал, какие маски, по мнению ученых, защищают от вирусов, а какие нет.

Недавно мужчину сняли с борта самолета из-за женских трусов на лице вместо маски. По словам американца Адама Дженна, он специально надел трусы на лицо, чтобы доказать всю абсурдность ситуации с масками, которые можно снимать на крейсерской высоте.