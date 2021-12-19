Мужчину сняли с борта самолета из-за женских трусов на лице вместо маски (видео)

По словам Адама Дженна, он специально надел трусы на лицо, чтоб доказать всю абсурдность ситуации с масками, которые разрешено снимать на крейсерской высоте.

38-летний американец Адам Дженн был вынужден покинуть борт самолета, готовящегося к вылету из Форт-Лодердейла, штат Флорида, в Вашингтон, после того, как вместо защитной маски надел на лицо красные женские трусы, сообщает Sky News.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Очевидцы сняли на камеру момент беседы бортпроводника с пассажиром. На записи видно, что мужчина сидит на своем сместе, однако стюардесса требует от него выйти прочь.

"Вам придется выйти из самолета. Мы не позволим вам лететь", – слышно в кадре.

На вопрос Дженна, почему, та ответила, что его маска не соответствует стандартной.

[ + – ] Адам Дженн заявил, что трусы закрывают его нос и рот, как того требуют правила авиаперевозчика

После того, как мужчину выдворили из самолета, еще один пассажир в в знак протеста против таких действий сотрудников авиакомпании, тоже покинул борт.

"Его только что выгнали из-за маски. Я ухожу отсюда, забудь. Я ухожу отсюда", – говорит кто-то из людей, присутствовавших при инциденте.

Позже Дженн сказал, что он устроил трюк, чтобы подчеркнуть "абсурдность" правил ношения масок на рейсах. Согласно веб-сайту United Airline, маски должны полностью закрывать рот и нос – условие, которому, по словам Адама, соответствует нижнее белье на его лице.

"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не достигну крейсерской высоты, чтобы я мог заказать двойное блюдо Тито и перекусить кренделями. Иллюстрация этого абсурда с женским нижним бельем на моем лице получилась идеальной", – подчеркнул он.

История на борту United Airlines – не первая для мужчины. Ранее его сняли с рейсов Delta Airlines за точно такую же выходку.

После инцидента United Airlines опубликовала заявление, в котором говорилось:

"Пассажир явно не соблюдал федеральный мандат по маскам, и мы ценим, что наша команда решила проблему на земле перед взлетом, избежав любых возможных сбоев в воздухе".

Напомним, в апреле в США с самолета сняли с борта женщину с детьми из-за нарушения масочного режима.