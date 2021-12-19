Чоловіка зняли з борту літака через жіночі труси на обличчі замість маски (відео)

За словами Адама Дженна, він спеціально надягнув труси на обличчя, щоб довести всю абсурдність ситуації з масками, які можна знімати на крейсерській висоті.

38-річний американець Адам Дженн був змушений залишити борт літака, що готувався до вильоту з Форт-Лодердейла, штат Флорида, до Вашингтона, після того, як замість захисної маски надягнув на обличчя червоні жіночі труси, повідомляє Sky News.

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Очевидці зняли на камеру момент бесіди бортпровідника із пасажиром. На записі видно, що чоловік сидить на своєму змісті, проте стюардеса вимагає від нього вийти геть.

"Вам доведеться вийти з літака. Ми не дозволимо вам летіти", – чути у кадрі.

На запитання Дженна, чому, та відповіла, що його маска не відповідає стандартній.

[ + – ] Адам Дженн заявив, що труси закривають його ніс і рот, як того вимагають правила авіаперевізника

Після того, як чоловіка видворили з літака, ще один пасажир на знак протесту проти таких дій співробітників авіакомпанії теж залишив борт.

"Його щойно вигнали через маску. Я йду звідси, забудь. Я йду звідси", – каже хтось із людей, які були присутні при інциденті.

Пізніше Дженн сказав, що він влаштував трюк, щоб наголосити на "абсурдності" правил носіння масок на рейсах. Згідно з інформацією на веб-сайті United Airline, маски повинні повністю закривати рот і ніс – умова, якій, за словами Адама, відповідала спідня білизна на його обличчі.

"Немає нічого абсурднішого, ніж носити маску, поки я не досягну крейсерської висоти, щоб я міг замовити подвійне блюдо Тіто і перекусити кренделями. Ілюстрація цього абсурду з жіночою нижньою білизною на моєму обличчі вийшла ідеальною", – підкреслив він.

Історія на борту United Airlines – не перша для чоловіка. Раніше його зняли з рейсів Delta Airlines за таку ж витівку.

Після інциденту United Airlines опублікувала заяву, в якій говорилося:

"Пасажир явно не дотримувався федерального мандату щожо масок, і ми цінуємо, що наша команда вирішила проблему на землі перед зльотом, уникнувши будь-яких можливих збоїв у повітрі".

Нагадаємо, у квітні в США з літака зняли з борту жінку з дітьми через порушення маскового режиму.