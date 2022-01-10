МОЗ закликав українців відмовитися від пластикових прозорих масок

Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають, впевнені в МОЗ.

Пластикові прозорі "маски", які в Україні активно використовуються в сфері послуг, не є засобом індивідуального захисту, заявили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

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"Насправді нічого спільного із засобом індивідуального захисту такі предмети не мають. Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила. Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот", — йдеться в повідомленні МОЗ.

Також зазначається, що, люди, які носять такі пластикові "маски", фактично не мають жодного ефективного засобу індивідуального захисту від коронавірусу. Адже такі маски прилягають до обличчя не щільно, тож не захищають від зараження інших людей та навіть того, хто носить такі засоби.

"Закликаємо працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту", — пише МОЗ.

Зазначимо, що за перебування у громадських місцях без захисних масок в Україні передбачена адміністративна відповідальність.За ігнорування норми щодо наявності маски можна отримати штраф в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 грн до 255 гривень.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Також за 9 січня в країні було госпіталізовано – 1 064 особи; померли від наслідків COVID-19 – 86; одужало – 3 517 осіб.

Раніше Фокус писав, які маски, на думку науковців, захищають від вірусів, а які ні.

Нещодавно чоловіка зняли з борту літака через жіночі труси на обличчі замість маски. За словами американця Адама Дженна, він спеціально надягнув труси на обличчя, щоб довести всю абсурдність ситуації з масками, які можна знімати на крейсерській висоті.