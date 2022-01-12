В Україні розпочинається нова хвиля коронавірусу, — прогноз НАНУ (фото)

У країні, як попереджають вчені, зафіксовано збільшення на 40% від кількості позитивних ПЛР-тестів. Ситуацію із поширенням COVID-19 може погіршити відкриття навчальних закладів після зимових канікул.

Зростання кількості позитивних ПЛР-тестів і нових випадків зараження COVID-19 свідчить про те, що в Україні розпочинається нова хвиля коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Національної академії наук України (НАНУ).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Експерти зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусної інфекції в Україні у період із 12 по 25 січня.

За даними вчених, у країні зафіксовано зростання на 40% кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19, якщо порівнювати з мінімумом, зафіксованим наприкінці грудня 2021 року.

Як повідомляють у НАНУ, Україна в плані захворюваності слідує за тенденціями країн Східної Європи, але з невеликою затримкою у часі.

"Оскільки початок нової хвилі (коронавірусу — ред.) припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій у даних, зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії. Згідно з даними про заразність штаму "Омікрон" та епідемічних тенденцій низки країн світу, очікується більш стрімке, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників", — попередили вчені у своєму прогнозі.

[ + – ] Статистика госпіталізації пацієнтів в Україні

[ + – ] Ефективність вакцин у запобіганні госпіталізації з коронавірусом

Більше того, на епідемічну ситуацію в країні може вплинути відкриття навчальних закладів після зимових канікул.

У документі НАНУ сказано, що середня кількість нових щоденних випадків зараження становить 4 540, а кількість смертей від COVID-19 зросла до 158 випадків на день.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) протягом тижня 12-18 січня 2022 року і 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) — протягом тижня 19-25 січня 2022 року (SEIR_U — модель, яка розраховує балансові відносини для основних категорій населення під час епідемії; Prophet — статистична модель Facebook — ред.), — попередили вчені Національної академії наук.

[ + – ] В Україні починається нова хвиля коронавірусу

Про зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус також повідомляв системний аналітик Євген Істребін. За словами експерта, збільшення кількості позитивних тестів за сім днів по Україні становило 59%.

Наприклад, 11 січня у країні медики провели 38 851 тест методом ПЛР, а позитивні результати дали 8 879 зразків.

Найбільше зростання кількості позитивних ПЛР-тестів за останні сім днів зафіксовано у Львівській області — 122%. На другому місці, як стверджував Євген Істребін, знаходиться Харківська область — 118%, а трійку "лідерів" замикає Вінницька область — 100%.

Тенденція зі збільшенням кількості позитивних ПЛР-тестів на коронавірус також спостерігається у Києві:

9 січня — 1 479;

10 січня — 1 747.

Як зазначив Євген Істребін, "рекорд" із позитивних ПЛР-тестів у столиці на рівні 3 600 був зареєстрований під час минулої осінньої хвилі коронавірусу. Стемний аналітик також заявив, що в нього немає позитивних прогнозів щодо захворюваності COVID-19 у Києві, враховуючи низьку статистику вакцинації бустерними дозами та відкриттям навчальних закладів після канікул.

[ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19 [ + – ] Медики зафіксували зростання кількості позитивних ПЛР-тестів на COVID-19

Також Євген Істребін звернув увагу на "зникнення" з Олександрівської клінічної лікарні Києва пацієнтів, які були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Ще вранці 9 січня у столичній медустанові, згідно зі статистикою, перебували 454 пацієнти — 220 із COVID-19 та 234 з підозрою на зараження. А наступного ранку в Олександрівській клінічній лікарні Києва стало на 215 госпіталізованих менше.

"Куди зникли 221 пацієнт із підозрою на COVID-19 незрозуміло. А ось статистика виписок. 9 січня — виписано 9, 10 січня — виписано 5, 11 січня — виписано 37. Куди зникло більше 200 пацієнтів, питання? Чудеса медицини в цій лікарні вийшли на новий рівень”, — написав Євген Істребін у своєму Facebook.

[ + – ] З Олександрівської лікарні Києва "зникли" пацієнти з підозрою на COVID-19

[ + – ] З Олександрівської лікарні Києва "зникли" пацієнти з підозрою на COVID-19

Зазначимо, що 10 січня в Україні зафіксували 7 117 нових випадків зараження коронавірусом. За даними МОЗ, від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли 193 українці, а в медзаклади госпіталізували 1 898 пацієнтів.

Також МОЗ закликало українців в умовах пандемії відмовитись від пластикових прозорих масок, які не мають нічого спільного з предметами індивідуального захисту від коронавірусу.