Статистика коронавірусу на 20 січня: 18 479 нових випадків COVID-19 та 2151 госпіталізація
Захворюваність в Україні різко зросла, 11% підтверджених за добу випадків припадає на дітей.
Минулої доби в Україні виявили 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 2044 дітей (11% від загальної кількості) та 492 медпрацівників. Про це у четвер, 20 січня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 401 особу, 163 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло – 18 479 осіб;
- одужало — 4446 осіб;
- летальні випадки — 131;
- госпіталізовано – 2 151 особу.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 13 січня — 1656;
- 14 січня — 1682;
- 15 січня — 1957;
- 16 січня — 1213;
- 17 січня — 1125;
- 18 січня — 2401;
- 19 січня — 2151.
Протягом минулої доби українці зробили 111 137 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 61 642;
- методом ІФА — 7982;
- експрес-тести на антиген — 41 513.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Івано-Франківська область – 2 777 випадків;
- Львівська область – 1 440 випадків;
- Київ – 1 409 випадків;
- Тернопільська область – 1 145 випадків;
- Сумська область — 1137 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 799 382 людини;
- одужало — 3 571 782 особи;
- летальні випадки — 98 843;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 332 435.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 26 976 осіб;
- 2 дозою — 32 338 осіб;
- бустерною дозою – 14 927 осіб;
- додатковою дозою – 518 осіб;
- усього – 74 759 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 080 099 осіб, а дві – 14 375 825. Бустерну дозу отримали 146 105 осіб, додаткову – 11 205. Усього зроблено 29 613 234 щеплення.
Нагадаємо, на добу раніше в Україні підтвердилося майже на 6 тисяч випадків коронавірусу менше — 12 815. Проте тоді було проведено і на близько 13,5 тис. менше тестів на виявлення інфекції — 97 644.
Раніше цього місяця Національна академія наук України констатувала, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусної хвороби.