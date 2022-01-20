Статистика коронавірусу на 20 січня: 18 479 нових випадків COVID-19 та 2151 госпіталізація

Захворюваність в Україні різко зросла, 11% підтверджених за добу випадків припадає на дітей.

Минулої доби в Україні виявили 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 2044 дітей (11% від загальної кількості) та 492 медпрацівників. Про це у четвер, 20 січня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 401 особу, 163 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіло – 18 479 осіб;

одужало — 4446 осіб;

летальні випадки — 131;

госпіталізовано – 2 151 особу.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

13 січня — 1656;

14 січня — 1682;

15 січня — 1957;

16 січня — 1213;

17 січня — 1125;

18 січня — 2401;

19 січня — 2151.

Протягом минулої доби українці зробили 111 137 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 61 642;

методом ІФА — 7982;

експрес-тести на антиген — 41 513.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Івано-Франківська область – 2 777 випадків;

Львівська область – 1 440 випадків;

Київ – 1 409 випадків;

Тернопільська область – 1 145 випадків;

Сумська область — 1137 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 799 382 людини;

одужало — 3 571 782 особи;

летальні випадки — 98 843;

зроблено ПЛР-тестів — 17 332 435.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 26 976 осіб;

2 дозою — 32 338 осіб;

бустерною дозою – 14 927 осіб;

додатковою дозою – 518 осіб;

усього – 74 759 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 080 099 осіб, а дві – 14 375 825. Бустерну дозу отримали 146 105 осіб, додаткову – 11 205. Усього зроблено 29 613 234 щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 20 січня

Нагадаємо, на добу раніше в Україні підтвердилося майже на 6 тисяч випадків коронавірусу менше — 12 815. Проте тоді було проведено і на близько 13,5 тис. менше тестів на виявлення інфекції — 97 644.

Раніше цього місяця Національна академія наук України констатувала, що в країні розпочинається нова хвиля коронавірусної хвороби.