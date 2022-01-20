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"Червона" зона повертається. МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні

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Фото: РБК-Украина | В Україні розпочався новий спалах коронавірусу

Віктор Ляшко ініціював запровадження найсуворіших карантинних обмежень в одній із областей.

В Україні почався спалах коронавірусу. Про це говорить той факт, що в країні різко зросла кількість нових випадків зараження. З такою заявою міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виступив на брифінгу в четвер, 20 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Голова Міністерства охорони здоров'я зазначив, що минулої доби на території країни було виявлено 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби і, за його словами, "це свідчить про те, що в Україні почався спалах".

За словами Ляшка, епіцентром спалаху став західний регіон України. Найбільш складна ситуація спостерігається в Івано-Франківській області, де за минулу добу було виявлено 2777 випадків коронавірусу — це найбільший добовий показник по країні.

"Міністерство охорони здоров'я звернулося з листом до Кабінету міністрів України з проханням скликати комісію ТЕБ та НС та розглянути питання встановлення на території Івано-Франківської області "червоного" рівня епідемічної небезпеки", — сказав голова відомства.

Крім цього, негативну динаміку виявлено в Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше цього місяця Національна академія наук України констатувала, що в країні починається нова хвиля коронавірусної хвороби.

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