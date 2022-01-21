Волна "Омикрона" может быть быстрой, но болезненной, — Кузин

В феврале коронавирусом переболеют 1 миллион украинцев, считает главный санитарный врач. Пик заболеваемости ожидается 20-25 февраля, но локдауна не будет.

В Украине прогнозируется резкий скачок случаев коронавируса из-за штамма "Омикрон". В феврале этот показатель может достичь до 59 тысяч заболеваний в сутки. Но всеукраинского локдауна, как в 2020 году, больше не будет. Об этом, в интервью ЛИГА.net рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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В стране продолжат действовать правила, по которым каждая область страны делится на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от количества заболевших и нагрузки на медицинскую систему.

Ограничение "красной" и "оранжевой" зон не коснутся людей, которые привиты от COVID-19. Также не будет ограничена работа заведений, в которых привиты сотрудники. В "оранжевой" зоне требуется 80% привитых работников, а в "красной" — 100%. Посещать рестораны, кинотеатры, культурные и другие заведения люди смогут только при наличии COVID-сертификата. Для работы школ и университетов требуется прививка всех работников учебного заведения во всех зонах страны, кроме "зеленой".

Кузин заявил, что в феврале ожидается самая большая нагрузка на медицинскую систему. В следующем месяце могут регистрироваться по 59 тысяч случаев каждый день, такие цифры, по его словам — оптимистичный прогноз. В феврале коронавирусом переболеют около 1 миллион украинцев. Самые высокие показатели ожидаются на 20-25 февраля. Но волна Омикрона будет короткой.

"По американским прогнозам, которые делают для Украины, ожидаются также примерно на середину февраля пиковые показатели заболеваемости с довольно быстрым спадом до 1 апреля", — сказал Кузин.

Кузин считает, что такое количество заболеваний связано с нежеланием людей носить маски и вакцинироваться. Штамм Омикрон крайне заразный, поэтому много людей им заболеют.

"Люди возвращаются к обычному образу жизни, снимают маски, и на фоне омикрона это может быть сверхрискованно, поскольку может переболеть огромное количество людей", — считает он.

Сообщается, что 21 января в Украине обнаружили 20156 случаев COVID-19 и 2226 госпитализаций. Лидерами по заболеваемости остаются Ивано-Франковская и Львовская области и могут в скором времени войти в "красную зону".

Напомним, в Минздраве назвали главные симптомы "Омикрона". При заболевании чаще всего бывает насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Штамм может вызвать длительные последствия для здоровья человека, госпитализацию и смерть. В зоне риска находятся те, кто не привился вакциной от коронавируса.